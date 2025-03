Der frühere Generalsekretär des Europarats, Walter Schwimmer , ist tot. Das teilte die ÖVP am Donnerstag in einer Aussendung mit.

"Walter Schwimmer war ein Politiker, dem Europa am Herzen lag"

Der in Wien geborene Jurist saß zwischen 1971 und 1999 für die ÖVP im Nationalrat, zwischen 1986 und 1994 war er stellvertretender Klubobmann. Außerdem übte er verschiedene Funktionen bei der ÖVP-Bundespartei und dem ÖAAB (Österreichischer Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund) aus. Beruflich war er auch für die Wiener Gebietskrankenkasse tätig. Sein Engagement für Israel stellte er als langjähriger Präsident der Österreichisch-Israelischen Gesellschaft unter Beweis.

Ein besonderes Anliegen waren für Schwimmer die Beziehungen innerhalb Europas: Er gehörte von 1990 bis 1999 der Parlamentarischen Versammlung des Europarats an, ab 1996 stand er an der Spitze der Christdemokratischen Fraktion. "Walter Schwimmer war ein Politiker, dem Europa am Herzen lag und dabei auch aktiv mitgestaltet hat", würdigte ÖVP-Klubobmann August Wöginger im Namen des Parlamentsklubs seinen Parteikollegen in der Aussendung.