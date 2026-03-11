ÖVP will in den Städten stärker werden: Figl spricht für Städteplattform

Markus Figl versucht erst gar nicht, die Lage schönzureden: "Was die Städte und die urbanen Räume angeht, haben wir als ÖVP noch viel Luft nach oben", sagt der Wiener ÖVP-Chef und Bezirksvorsteher zum KURIER. Seit Jahren beschäftigt die Kanzler-Partei die Frage, wie sie – wieder – auf Platz 1 zurückkehren kann. Ohne die Wähler in den Städten und dichter verbauten Gebieten ist das Manöver freilich kaum zu schaffen. So sehen zumindest die Bundespartei und deren Partei-Manager Nico Marchetti die Lage. Und weil dem so ist, hat man Figl nun damit beauftragt, als Sprecher der "Städteplattform" der ÖVP zu agieren.

Am Mittwoch fand die konstituierende Sitzung dieser neuen Initiative statt. Die gut 60 Teilnehmer aus ganz Österreich wählten Figl in die Funktion des Frontrunners. Man müsse pragmatischer auf die Lebenswelt der Stadtmenschen zugehen, um sie für das Bürgerliche zu gewinnen, so hört man bisweilen in der Volkspartei. Generalsekretär Marchetti deponiert intern gern das Bild vom Fahrradfahrer: Nicht jeder, der auf dem Rad in die Arbeit fahre, sei automatisch ein Grüner, im Gegenteil: In der Stadt sei es oft klug – weil schnell und praktisch – gewisse Strecken mit dem Fahrrad zu fahren. Der Drahtesel ist im urbanen Raum kein ideologisches Statement, sondern bisweilen eine pragmatische Entscheidung. Und genauso müsse die ÖVP agieren: Nahe an der Lebenswelt in den Städten, und ja, auch pragmatisch.