Kurz: Teile Europas bei Migration auf falschem Kurs

ÖVP-Obmann Sebastian Kurz hat am Montag ein neues Kapitel seines Wahlprogramms präsentiert und dabei mehr Geld für Justiz und Landesverteidigung vorgeschlagen. Ferner sollen Umweltstrafen erhöht werden und die Rechtsschutzbeauftragten im Justizressort oder Parlament zusammengezogen werden. In der Migrationspolitik sieht der Ex-Kanzler Europa falsch abbiegen.

Wie viel Geld mehr an Justiz und Bundesheer fließen soll, wollte der ÖVP-Chef nicht beziffern. Es brauche aber eine "Aufrüstung" sowohl in der Justizwache als auch in der Justiz selbst, wobei in letzterem Bereich Kurz vermehrt auf das "digitale Amt" setzen möchte. Verstärken will er das Prinzip "Haft in der Heimat".