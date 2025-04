ÖVP Burgenland entscheidet über neuen Parteichef

In der Landespartei läuft derzeit ein Reformprozess, der nach dem enttäuschenden Ergebnis bei der Landtagswahl im Jänner begonnen wurde. Die ÖVP erreichte dabei mit 22 Prozent und einem Minus von 8,6 Prozentpunkten hinter SPÖ und FPÖ nur Platz drei. Mit dem Reformprozess sollte auch ein Wechsel an der Parteispitze einhergehen, erklärte Sagartz bereits Mitte Februar.

Entscheidung offen, Pressekonferenz im Anschluss

Die Vorstandssitzung zur Kür des neuen Obmanns war eigentlich bereits für 10. April anberaumt gewesen und damals standen die Zeichen ganz auf Zarits. Die Sitzung platzte jedoch nur wenige Stunden vor dem geplanten Termin - offiziell aufgrund von Terminkollisionen.

Nachgeholt wurde sie nun am Samstagvormittag in der Parteizentrale in Eisenstadt. Der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner - er war Sagartz' Vorgänger - gab beim Ankommen seine Entscheidung noch nicht bekannt und verwies gegenüber Journalisten auf die Sitzung. Im Anschluss an den Vorstand wird zur Pressekonferenz geladen, eine Uhrzeit stand noch nicht fest.