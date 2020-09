Erstes Österreich-Studium in Russland startet: "Länder rücken ein Stück weit zusammen"

Die Beziehung zwischen Russland und Österreich war - und ist - nicht immer die einfachste. Erst im August haben die beiden Länder in einem Spionage-Streit jeweils den Diplomaten des anderen Landes ausgewiesen.

Im Hintergrund entsteht unterdessen etwas, das die beiden Länder näher zusammenbringen sollte: Ein Österreich-Studium an der Russischen Staatlichen Geisteswissenschaftlichen Universität in Moskau (RGGU) - es ist das erste seiner Art.

"Heute rücken unsere beiden Länder ein Stück weit näher im gegenseitigen Verstehen, in Bildung und Ausbildung", sagte Stefan Karner, Mit-Initiator des Studiums und Leiter des Ludwig Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung in Graz, anlässlich der feierlichen Präsentation des Studiengangs am Dienstag in Moskau.