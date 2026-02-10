Österreich hat sich im Korruptionsindex leicht verbessert

Es sind nur zwei Punkte mehr – aber immerhin: Österreich ist im internationalen Korruptionsranking (Corruption Perceptions Index, CPI) auf den 21. Rang aufgestiegen.

2024 bekam Österreich nur 67 Punkte und lag auf Rang 25. Das war ein „historischer Tiefpunkt“, heißt es bei Transparency International, das Ergebnis von 2025 deute jetzt auf eine „vorsichtige Trendumkehr“ hin.

Österreich bleibe jedoch nur im westeuropäischen Mittelfeld. „Die Verbesserung ist ein positives Signal, aber kein Grund zur Entwarnung“, sagt Bettina Knötzl, Vorstandsvorsitzende des Österreich-Kapitels.

„Der Index zeigt, dass Reformen Wirkung entfalten können. Das ist wichtig für den Wirtschaftsstandort Österreich, für breiten Wohlstand und die Wahrung demokratischer Werte. Gleichzeitig bleibt Korruption ein strukturelles Problem, das wirtschaftliche Entwicklung bremst und Vertrauen in staatliche Institutionen untergräbt.“