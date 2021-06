ÖH-Koalition aus VSStÖ, GRAS und Fachschaftslisten steht

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) wird in den kommenden beiden Jahren wieder von einer Koalition aus Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ), Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) und Fachschaftslisten (FLÖ) dominiert. Am Donnerstagabend haben die Fraktionen ihre Verhandlungen abgeschlossen bzw. die Entscheidungen in ihren Gremien abgenickt, wurde der APA aus allen drei Studentenparteien bestätigt.

Bei der konstituierenden Sitzung der 55-köpfigen ÖH-Bundesvertretung am morgigen Freitag soll VSStÖ-Kandidatin Sara Velic zur ÖH-Vorsitzenden gewählt werden und GRAS-Vertreterin Keya Baier zu ihrer Stellvertreterin. Nach einem Jahr werden die Funktionen getauscht. Der jeweils zweite Stellvertretersitz geht an die FLÖ.

Bei der ÖH-Wahl vom 18. bis 20. Mai, an der mit nur 16 Prozent so wenige Studierende wie nie zuvor teilgenommen haben, war der VSStÖ erstmals stärkste Fraktion geworden und kommt auf 14 Mandate. Die GRAS halten zwölf Sitze und die FLÖ sechs. Damit verfügen sie über eine solide Mehrheit von 32 der 55 Mandate. Die VP-nahe AktionsGemeinschaft (AG) kommt auf zwölf Sitze., die Jungen Liberalen Studierenden (JUNOS) auf sechs, zwei konkurrierende Kommunistische Studentenverbände (KSV Linke Liste bzw. KSV Kommunistische Jugend) haben je zwei Mandate, der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) eines.