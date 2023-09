Lehrergehalt über OECD-Schnitt, Bildungsniveau und Akademikerquote darunter

AKADEMISCHES ABSCHLUSSALTER: Je nach Abschlussstufe liegen die Absolventinnen und Absolventen in Österreich unter, im oder über dem OECD-Schnitt. Bei den kurzen, tertiären Bildungsgängen beträgt dies aufgrund der Einrechnung der BHS-Matura lediglich 20 Jahre (OECD: 27 Jahre). Bachelor-Absolventen sind sowohl in Österreich als auch im OECD-Schnitt 25 Jahre alt. Beim Master/Diplomstudiumsabschluss sind die Absolventen in Österreich im Schnitt 31 Jahre alt, in der OECD 27 Jahre.

AUSGABEN PRO SCHÜLER/STUDENT: In Österreich betrugen diese 2020 von der Volksschule bis zur Hochschule kaufkraftbereinigt pro Kopf durchschnittlich 15.310 US-Dollar (ohne Forschungsausgaben an Hochschulen). Damit lagen sie weit über dem OECD-Schnitt von 11.576 Dollar. Gleiches gilt auch für die jeweiligen Einzelbereiche Volksschule, Sekundarstufe und Hochschulen. Gegenüber dem Jahr davor sind die Ausgaben pro Schüler/Student in Österreich demnach leicht gesunken - im OECD-Schnitt wuchsen sie minimal.

BESCHÄFTIGUNGSQUOTEN: Je höher der Bildungsstand, desto eher sind die 25- bis 64-Jährigen auch erwerbstätig - mit einer Einschränkung. Die Beschäftigungsquote bei Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss beträgt in Österreich 55 Prozent, bei AHS-Maturanten, BMS- und Lehrabsolventen sind es 78 Prozent. Bei BHS-Maturanten sind es 86 Prozent, bei Bachelor-Absolventen sinkt die Quote allerdings wieder auf 83 Prozent. Die höchsten Beschäftigungsquoten weisen Master- und Diplomstudiumsabsolventen (90 Prozent) bzw. Personen mit Doktorat/PhD (93 Prozent) auf.

BILDUNGSAUSGABEN: Österreichs Bildungsausgaben gemessen an der Wirtschaftsleistung lagen 2020 knapp unter dem OECD-Schnitt: In Österreich werden 4,9 Prozent des BIP für Bildungseinrichtungen vom Primar- bis Tertiärbereich verwendet, in der OECD sind es im Schnitt 5,1 Prozent. Rechnet man die Forschungsausgaben an Hochschulen, ist die Differenz etwas größer - in Österreich würden dann 4,2 Prozent des BIP für Bildung verwendet, in der OECD 4,6 Prozent.

Ein Prozent mit Doktorrat

BILDUNGSNIVEAU: In Österreich verfügen 14 Prozent der 25- bis 64-Jährigen höchstens über einen Pflichtschulabschluss (OECD: 20 Prozent). 47 Prozent absolvierten als höchsten Bildungsabschluss die Sekundarstufe 2 (v.a. Lehre, berufsbildende mittlere Schule, AHS-Matura, BHS bis zum 3. Jahr; OECD: 36 Prozent), drei Prozent eine postsekundäre nichttertiäre Ausbildung (z.B. Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, bestimmte Uni- oder FH-Lehrgänge; OECD: sechs Prozent). 15 Prozent haben als höchsten Abschluss eine sogenannte kurze tertiäre Ausbildung (v.a. BHS-Matura, ehemalige Pädagogische Akademien; OECD: sieben Prozent). Sechs Prozent der 25- bis 64-Jährigen haben ein in Österreich im internationalen Vergleich relativ spät eingeführtes Bachelorstudium (OECD: 19 Prozent) abgeschlossen, 14 Prozent ein Master- oder Diplomstudium (OECD: ebenfalls 14 Prozent) und ein Prozent ein Doktoratstudium (OECD: ebenfalls ein Prozent)

HOCHSCHULABSCHLUSSQUOTE: In Österreich verfügten 2022 bereits 43 Prozent der 25- bis 34-Jährigen über einen Abschluss im Tertiärbereich (v.a. Hochschulen plus BHS-Matura). Das liegt knapp unter dem OECD-Schnitt (47 Prozent).

KINDERGARTEN: Auch im Kindergartenbereich gibt Österreich etwas weniger aus als die anderen OECD-Staaten. Hierzulande betragen die Aufwendungen für die Drei- bis Fünfjährigen 0,5 Prozent des BIP, im OECD-Schnitt sind es 0,6 Prozent