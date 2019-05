Oberösterreichs Landeschef Stelzer stellt FPÖ Rute ins Fenster

Während Kanzler Sebastian Kurz in Wien das Ende der Koalition verkündete, zeigten sich Oberösterreichs ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer und sein FPÖ-Vize Manfred Haimbuchner Samstagabend im Linzer Brucknerhaus anlässlich eines Jubiläumsfestes noch gemeinsam der Öffentlichkeit. Doch hinter den Kulissen brodelt es in der Koalition gewaltig.

Stelzer machte am Samstag noch klar, dass es in OÖ vorerst zu keinem Bruch mit der FPÖ kommen werde. Gleichzeitig stellte er den Blauen aber die Rute ins Fenster. „Hätten wir in Oberösterreich so einen Fall, wie im vorliegenden Video, ist völlig klar, dass wir gleich entscheiden würden“, erklärte er. Der Landeshauptmann kündigte für die nächsten Tage Gespräche über die weitere Zusammenarbeit an.