NR-Wahl: "iVote" von OMG soll bei Wahlentscheidung helfen

Das Meinungsforschungsinstitut OGM bietet für die Nationalratswahl am 29. September ein Online-Tool namens "iVote" zur Entscheidungshilfe an. Unter www.ivote.at können Wahlberechtigte ihre Standpunkte zu verschiedenen Sachfragen mit jenen der Parteien abgleichen und dabei angeben, wie wichtig ihnen diese Themen jeweils sind. Als Ergebnis erhalten die Teilnehmer dann ein Ranking, welche Parteien am besten zu den eigenen Vorstellungen passen.