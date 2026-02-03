Gegenüber der "Krone" erklärte der derzeitige Sport-Austria-Präsident , dass er plane, bei der Wahl für das höchste Amt im Staat im Jahr 2028 zu kandidieren.

Der frühere burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hat sein Interesse an einer Kandidatur bei der nächsten Bundespräsidentenwahl bekundet, wie die APA berichtet.

Sollte er nicht als SPÖ-Kandidat nominiert werden, würde er "gegebenenfalls auch ohne die links-linke Babler-SPÖ, als überparteilicher Kandidat" antreten, wird Niessl zitiert.

Niessl will Präsidentenamt reformieren

Gedanken gemacht hat sich der langjährige Landeshauptmann des Burgenlands auch schon über sein Amtsverständnis im Falle einer Wahl. "Ich möchte das Präsidentenamt reformieren und viel mehr direkt bei den Menschen im Land sein. Sich bei den Festspielen in Salzburg, Bregenz und Mörbisch zu zeigen, reicht nicht", so Niessl offenbar mit kritischem Blick auf den amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.

Mit Landeshauptleuten an einem Tisch

Er wolle die Hofburg "durchlüften", den Gemeinde- und den Städtebund häufiger treffen, einen fixen Tag pro Monat ein Bundesland besuchen und sich beim traditionellen Essen am Vorabend der Landeshauptleute-Konferenz mit an den Tisch setzen, sagte der Ex-Landeshauptmann.

Die nächste Bundespräsidentenwahl ist turnusmäßig im Herbst 2028 geplant. Van der Bellen kann nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten.

Reaktion der SPÖ

Aus der SPÖ hieß es am Dienstagabend auf APA-Anfrage, man nehme "das Gesagte mit Interesse zur Kenntnis". Fakt sei, dass die Wahl um die Hofburg erst 2028 stattfinde. Und "grundsätzlich entscheidet die SPÖ über Bundespräsidentschaftskandidatinnen und -kandidaten in ihren Parteigremien. Sobald es hier zu einer Entscheidung gekommen ist, werden wir informieren", so die Bundespartei in einer Stellungnahme.

Hans Peter Doskozil spricht sich für Niessl aus

Der burgenländische Landeshauptmann und Niessls Nachfolger Hans Peter Doskozil (SPÖ) empfahl seiner Bundespartei, die Option "ernsthaft zu prüfen". Niessl habe sich als langjähriger Landeshauptmann und Landesparteivorsitzender große Verdienste erworben, auch genieße er über Parteigrenzen hinweg Anerkennung. "Dass er sich mit einer möglichen Präsidentschaftskandidatur beschäftigt, ist eine persönliche Entscheidung, die er sich sicher gut überlegt hat. Die Bundespartei wäre gut beraten, diese Option ernsthaft zu prüfen und nicht leichtfertig vom Tisch zu wischen", so Doskozil auf APA-Anfrage.