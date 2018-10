Nicht nachhaltig? Ministerin will bei Pensionen nichts ändern

Für Hartinger-Klein ist dieses Ergebnis "nicht nachvollziehbar", wie sie am Mittwoch vor dem Ministerrat sagte. Priorität der österreichischen Regierung sei es derzeit, das tatsächliche Pensionsantrittsalter an das gesetzliche anzupassen. "Mehr Handlungsbedarf sehe ich im Moment nicht", so die Sozialministerin. Ähnlich äußerten sich in den vergangenen Regierungen bereits die SPÖ-Sozialminister.