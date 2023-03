Neues Paket zur Wissenschaftsvermittlung für Lehrer präsentiert

Die gelisteten Angebote beinhalten Workshops und Führungen in Forschungsstätten und Science Labs über Exkursionen bis hin zu Unterrichtsmaterialien und digitalen Formaten wie Science-Apps und Podcasts. Sie verstreuen sich über ganz Österreich und sind für alle Schulformen geeignet. Auf der Website können sich Lehrerinnen und Lehrer nach Bundesland, Schulart und ihren individuellen Schwerpunkten eine Auswahl erstellen lassen und sich teils über virtuelle Rundgänge über die einzelnen Initiativen informieren.

Alternative Wahrheiten

Mit dem Programm soll an den Schulen das Interesse an Wissenschaft und Forschung geweckt werden, so Polaschek. Außerdem wolle man vermitteln, wie Wissenschaft funktioniert - dies auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass gar nicht so wenige Menschen versuchen würden, alternative Wahrheiten zu verbreiten. Nicht zuletzt sollen die Schülerinnen und Schüler aber auch als künftige Forscherinnen und Forscher gewonnen werden.

Im Rahmen des "TruSD"(Trust in Science and Democracy)-Programms des Ministeriums sind unter anderem auch 300 Forscher als Wissenschaftsbotschafter an Schulen unterwegs. Unis und Forschungseinrichtungen sollen außerdem in ihren Leistungsvereinbarungen Anreize bekommen, sich stärker dem Thema zu widmen.