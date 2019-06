Neuer Hilferuf des Heeresministers

Die FPÖ wiederum ortet die Schuld bei ihrem ehemaligen Koalitionspartner ÖVP. Alle, die Sebastian Kurz kennen, wissen, dass der Altkanzler kein Faible für das Militär hat, heißt es bei den Blauen.

„Die Alt-ÖVP und auch die ÖVP-Landeshauptleute sehen das anders als die Kurz-ÖVP“, bestätigt Doskozil die türkise Pattsituation.

Dem KURIER liegt exklusiv ein Dokument vor, das während der Regierungsverhandlungen im Dezember 2017 von Wolfgang Sobotka ( ÖVP) und Walter Rosenkranz ( FPÖ) ausverhandelt wurde. Mit ihren Unterschriften besiegelten die beiden das Militär-Paket.

Die türkis-blaue Vereinbarung sah ein Bundesheerbudget für 2018 in der Höhe von 2,5 Milliarden Euro vor, sowie eine jährliche Steigerung in der Regierungsperiode auf zumindest 3 Milliarden Euro – das wäre ein Prozent des BIP. Eine langjährige Forderung des Generalstabs. Aber es kam anders: Sechs Wochen später wusste die ÖVP von diesem Pakt nichts mehr und nannte, so ein Militär-Insider, ein „Heeresbudget für das Jahr 2018 in der Höhe von 2,05 Milliarden Euro als Bedingung“. Um 500 Millionen weniger, als der Deal vorgesehen hatte. Nach intensiven Verhandlungen wurden es dann 2,26 Milliarden sowie eine Zustimmung für ein Hubschrauber- und Mobilitätspaket von 400 Millionen Euro.

Weil die Koalition Mitte Mai platze, konnte kein neues Budget ausverhandelt werden. Nun muss das Budget von 2019 in der Größenordnung von 2,28 Milliarden für 2020 fortgeschrieben werden. So verlangt es das Bundesfinanzrahmengesetz. Das bringt Starlinger nun ordentlich in die Bredouille.