Neue Umfrage sieht SPÖ und FPÖ gleichauf

Fünf Wochen vor der Wahl liegen FPÖ und SPÖ in Umfragen gleichauf. Das besagt eine neue Studie des Meinungsforschungsinstituts Unique research im Auftrag des Nachrichtenmagazins Profil. Wären diesen Sonntag Nationalratswahlen, kämen SPÖ und FPÖ jeweils auf 20 Prozent der Stimmen. Die ÖVP liege mit 36 Prozent deutlich voran. Die NEOS halten bei 9 Prozent, die Liste Jetzt würde 1 Prozent erreichen. Die Grünen kämen auf 12 Prozent.

In der Umfrage wurden erstmals auch die umstrittenen Parteispenden an die ÖVP und die Vorwürfe gegen die FPÖ in der sogenannten Casino-Affäre erfasst. Wobei sich die Wähler hierbei offenbar unbeeindruckt zeigen. In der KURIER-OGM-Umfrage von Mitte August kam die ÖVP auf 35 Prozent, die FPÖ auf 20. Einziger Verlierer in der Zwischenzeit: Die SPÖ, die zuletzt noch bei 23 Prozent lag. Schaute es vor zwei Wochen also noch danach aus, dass die SPÖ ihren zweiten Platz festigen kann, liegt sie nun wieder gleichauf mit der FPÖ.