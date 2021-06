Neue Regelungen zur klimafreundlichen Mobilität treten in Kraft

Mit kommendem Donnerstag (1. Juli) treten neue Regelungen in Kraft, die Österreich auf dem Weg zur Mobilitätswende weiter bringen sollen. Kommen werden Steuervereinfachungen für klimafreundliches Pendeln, die neue NoVA und das Aus für Palmöl in Kraftstoffen.

Zuletzt wurden 37.000 Tonnen Kraftstoffe auf Palmölbasis pro Jahr nach Österreich importiert, um als Biokraftstoff verkauft zu werden. Durch eine Novelle der Österreichischen Kraftstoffverordnung ist eine Anrechnung dieses palmölbasierten Kraftstoffs als Biokraftstoff ab 1. Juli nicht länger möglich. Dazu stellte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einer Aussendung fest: "Für die Herstellung von Palmöl wird im großen Stil Regenwald abgeholzt und unberührte Natur zerstört. Damit ist jetzt Schluss. Ab 1. Juli gilt Kraftstoff aus Palmöl in Österreich nicht mehr als Biokraftstoff. Damit sind wir Vorreiter in Europa, schützen den Regenwald und unser Klima. Denn intakte Wälder sind die grüne Lunge unseres Planeten."