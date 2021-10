Neue Heizungskampagne: "Holt die Leichen aus dem Keller"

Für den Tausch stehe ein "Rekordbudget" von 1,9 Milliarden Euro an Förderungen zur Verfügung, so das Klimaschutzministerium. Allein für das kommende Jahr sind mehr als eine halbe Milliarde Euro budgetiert. Pro Heizkesseltausch wird die bisherige Bundesförderung von bis zu 5.000 auf bis zu 7.500 Euro angehoben. Für besonders einkommensschwache Haushalte aus dem unteren Einkommenszehntel wird der Heizkesseltausch mit bis zu 100 Prozent gefördert.

"Mit der neuen Kampagne 'Holt die Leichen aus dem Keller' rufen wir den Menschen auf kreative und spannende Weise einen Heizungstausch ins Bewusstsein", so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Derzeit heizen rund 600.000 Haushalte mit Ölheizungen und 1 Million Haushalte mit Gasheizungen.

Pellets vs. Öl-Heizung

Das Ministerium nannte heute in einer Aussendung unter anderem dieses Rechenbeispiel: Bei einem Umstieg von Öl auf Holzpellets in einem Einfamilienhaus in Niederösterreich würden Kosten von 26.000 Euro anfallen, an Förderungen (Bund und Land) würden 12.500 Euro ausbezahlt. Wobei der Einsatz von Holzpellets umstritten ist - Kritiker monieren, dass Holz vor der Verbrennung noch weiteren Verwendungen zugeführt werden sollte, um sein ökologisches Potenzial auszuschöpfen.