"Gar keine Netzgebühr" für kleine Photovoltaik-Anlagen

„Der Mohr kann gehen“

In den bisher einsehbaren Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf (externer Link) finden sich viele Private, die besonders diesen Passus kritisieren: „Mit dem Vorhaben die ‚Spielregeln‘ für bestehende PV-Anlagen zu verändern, wird jegliche Planungssicherheit zerstört. Dies setzt auch ein Zeichen für die Zukunft. Es ist nicht mehr möglich, neue Anlagen zu bauen, da unklar ist, ob sie sich ein Jahr später noch finanziell rechnen werden“, schreibt etwa Werner Tober aus Klein-Pöchlarn. „Wie so viele PV-Anlagen-Betreiber habe auch ich dazu beigetragen, die Energiewende erst zu ermöglichen, mit nicht unbeträchtlichen finanziellen Mitteln. Jetzt werden wir alle dafür bestraft unter dem Motto ‚der Mohr hat seine Schuldigkeit getan – der Mohr kann gehen‘“, schreibt der Badener Peter Kollross. „Das steht im Widerspruch zu den Rahmenbedingungen, unter denen diese Investitionen ursprünglich getätigt wurden – und gefährdet das Vertrauen in die Planbarkeit der Energiewende“, schreibt Adi Hütter aus Donnerskirchen.

Nun rückt die Regulierungsbehörde E-Control aus, um die Wogen etwas zu glätten: Vergangene Woche sagte E-Control-Vorstand Alfons Haber bereits auf einer Fachveranstaltung der Behörde, das von der Regierung geplante Netzentgelt für eingespeisten Sonnenstrom werde nicht gleich hoch sein wie das Netzentgelt für den Strombezug, sondern im „kleinen Cent-Bereich“ sein, sodass die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen nicht infrage gestellt werde.