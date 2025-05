Neos-Klubchef Shetty: "Lieber im System sparen als bei Patienten"

Neos wollten noch "tiefgreifendere Reformen"

Zudem hat Shetty am Samstag die von der Regierung tags zuvor vorgestellte Pensionsreform verteidigt. In den vergangenen 20 Jahren habe es "nicht ansatzweise eine Reform gegeben, die so breit und so tiefgreifend ins Pensionssystem eingreift wie diese". Freilich hätten die Neos, wenn sie alleine das Sagen gehabt hätten, noch tiefgreifendere Reformen gesetzt.

Sollten die Reformen nicht reichen, habe man jedoch als "Anker" den sogenannten Nachhaltigkeitsmechanismus gesetzt, so Shetty: "Der nichts anderes bedeutet, dass wenn nach Ende dieser Legislaturperiode die Zahlen, die Zuschüsse ins Pensionssystem nicht deutlich gesunken sind, auch die nächste Regierung verpflichtet ist, weitere Schritte zu setzen." Diesen werde man im Herbst als einfachgesetzliche Regelung auf den Weg bringen, sollten FPÖ und Grüne ihre Zustimmung für eine Zweidrittelmehrheit verweigern.

Dass eine kommende Regierung diesen dann einfach wieder mit ihrer Mehrheit aufheben werde, glaubt der pinke Klubobmann nicht. Denn die nachfolgende Regierung werde aufgrund der Demografie "genauso vor einer budgetär herausfordernden Situation stehen". Der Nachhaltigkeitsmechanismus werde auch als "ganz einfacher Gesetzesbeschluss" seine Wirkung entfalten, zeigte sich Shetty überzeugt.