Neos-Kritik an Schellhorn: "Sollte man als Staatssekretär nicht"

Am Mittwoch hat Deregulierungsstaatssekretär Josef Schellhorn (Neos) sein erstes Entbürokratisierungspaket vorgelegt. Schellhorn bezeichnete die 113 Maßnahmen selbst als "kleine Kieselsteine". Übersetzt: Den einen, großen Wurf gibt es nicht.

Im aktuellen Interview mit der Presse wird Schellhorn deshalb gefragt, ob er selbst mit Kritik rechne, da eben nicht die großen Reform-Brocken im Paket enthalten sind. "Ich verstehe zwar die Unzufriedenen, die sagen, es müsste viel mehr gehen, aber Fakt ist: Wir haben jetzt das Machbare gemacht", antwortet Schellhorn. Und: "Es gibt natürlich die sogenannten Experten wie zum Beispiel die Agenda Austria, die besonders gescheit, aber in der Realpolitik noch nicht angekommen sind."