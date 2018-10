Neos fordern 750 Millionen Euro für benachteiligte Schüler

Unter dem Motto "Geld für Bildung statt für Banken" haben die Neos am Dienstag gefordert, 750 Millionen aus der Bankenabgabe "ohne weiteres Zögern" für Schulen und Kindergärten einzusetzen. Das am Montag vorgestellte Pädagogikpaket der Regierung kritisierte Neos-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger als "massiven Einschnitt in die Schulautonomie".

Für Meinl-Reisinger sind die Maßnahmen von Bildungsminister Heinz Faßmann ( ÖVP) "viel zu wenig". Wer ein Pädagogikpaket vorstelle, ohne über mehr Geld für Sozialarbeiter, für Brennpunktschulen oder auch den Bereich Digitalisierung zu sprechen, sei auf dem Holzweg, sagte sie. Dies sei eine Politik "mit Überschriften, Marketing, ein bisschen Feenstaub und Glitzer". Die Neos haben ein sieben Punkte umfassendes " Pädagogikpaket", das aus ihrer Sicht "diesen Namen auch verdient", und fordern dafür die sofortige Freigabe jener 750 Millionen Euro aus der Bankenmilliarde, die von der Regierung für den - mittlerweile bis 2032 gestreckten - Ausbau der Ganztagsschule reserviert wurden.