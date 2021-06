Neos erleichtert: "Wir haben es geschafft"

Für die liberale Partei ist dieser Erfolg nach Niederlagen im Burgenland, in der Steiermark und in Oberösterreich ein deutliches Überlebenszeichen. In der Politik der Donau-Metropole wollen sie künftig auch ordentlich mitmischen. "Wir sind eine ernst zunehmende politische Kraft", erklärt die Studentin in engem Glitzer-Kostüm und High Heels ganz stolz.

Thierry kündigt bereits an, in welche Richtung die Pinken im Gemeinderat tätig werden wollen: "Erneuerung in allen Bereichen ist unsere absolute Priorität." In der Bildungs- und Wirtschaftspolitik aber auch bei Fragen der Gesellschaft und Kultur wollen die Neos ihre Inhalte einbringen.

Nicht abgeneigt sind die Pinken hinsichtlich der Teilnahme an einer Koalition. Eine Kooperation schließen sie definitiv aus. "Wir gehen ganz sicher keine Koalition mit den Freiheitlichen ein. Das kommt für uns nicht in Frage", betont Thierry gegenüber dem KURIER. Bereits im Wahlkampf haben die Pinken mit dem Slogan geworben "Neos wirkt gegen braune Flecken".