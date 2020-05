Die Kunst der richtigen Wahl

Ich fürchte mich jetzt schon vor dem Wahlergebnis. Bis vor ein paar Wochen hab’ ich noch gehofft, dass der Herr Stronach dem Herrn Strache viele Stimmen wegnimmt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, bei dem Plunder, den der Mensch daherred’, dass den noch einer wählt. Was der will, das weiß ja kein Mensch mehr. Der redet ja irgendwas. Und eigentlich hat er nur zwei Wörter: Die Funktionäre und die Werte. Und ein paar Mal hat er jetzt schon gesagt, dass er sich für begnadet hält, tatsächlich sagt er aber immer begnadigt.

Ich kann ja ruhig sagen, was ich wählen werde. Ich wähle normalerweise immer SPÖ, ich bin ein in der Wolle rot gefärbtes Kind. Mein Mann hat immer Grün gewählt, meine Töchter auch, und dann dachte ich, so, jetzt wähl’ ich auch die Grünen. Aber als ich dann in der Wahlzelle stand, hörte ich plötzlich meine längst verstorbene Mutter – ich glaub wirklich nicht an den Himmel und ich glaub wirklich nicht, dass meine Mutter dort ist – aber plötzlich hörte ich sie ihre ärgste Rüge sagen: ,Madl, jetzt scham di.‘ Da hab ich gehorsam wieder bei der SPÖ mein Kreuzerl gemacht.

Das werd ich wahrscheinlich wieder tun. Ich hab allerdings im Internet die Wahlkabine gemacht. Und da kommt die KPÖ raus. Gefolgt von den Grünen. Aber in Wahrheit überleg ich gar nicht, ich wähl die SPÖ, ich werd’ mir das nimmer abgewöhnen. Ich bin da so wie die Elfriede Jelinek, die gesagt hat: Und wenn die SPÖ einen Pavian als Vorsitzenden hat, wird sie sie wählen.