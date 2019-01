Nationalrat: SPÖ blieb mit Kritik am Ärztemangel allein

Die SPÖ ist mit ihrer Kritik an der Regierung in Sachen Ärztemangel am Dienstag im Nationalrat ziemlich allein geblieben. Die Neos orteten in der Debatte einen Streit auf Kleinkind-Niveau, die Liste Jetzt sogar Panikmache in FPÖ-Manier. FPÖ und ÖVP schossen sich erwartungsgemäß auf die roten Gesundheitsminister der vergangenen Jahre ein.

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein ( FPÖ) wies ebenfalls auf die Verantwortung der SPÖ für einen drohenden Ärztemangel hin, die ja das Gesundheitsressort lange gehabt hatte. In der Beantwortung des Dringlichen SPÖ-Antrags betonte sie ferner, bereits Maßnahmen zur Attraktivierung des Hausärzte-Berufs eingeleitet zu haben.