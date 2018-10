Nationalrat: Opposition attackiert Grenzkontrollen

Bei den Einzelfragen wollen die NEOS ferner vom Bundeskanzleramt, das in Vertretung von Regierungschef Sebastian Kurz durch Kanzleramtsminister Gernot Blümel (beide ÖVP) vertreten wird, wissen, auf welche Rechte man sich bei der neuerlichen Verlängerung der Grenzkontrollen beruft und wie die Regierung auf die Idee kommt, dass das Vorgehen rechtskonform sei. Klären soll das Kanzleramt auch, was passieren müsste, dass man auf Kontrollen verzichtet. Antworten will man ferner auf die Frage, was die EU-Kommission und die betroffenen Nachbarländer wie Slowenien und Ungarn eigentlich zur österreichischen Position sagen. Umgekehrt erwartet man auch eine Einschätzung, was die österreichische Regierung zu den von der deutschen Regierung angeordneten Kontrollen sagt.