Nationalrat brachte Budget- und Klimastreit

Man sei in einer "unglaublich verzwickten Lage", meinte Karin Doppelbauer (Neos), und auch Andreas Hanger (ÖVP) betonte, dass man bei der Konsolidierung sorgsam vorgehen und gleichzeitig die Wirtschaft stimulieren müsse. Entscheide sich die EU-Kommission, ein Defizitverfahren einzuleiten, so unterliege Österreich Marterbauer zufolge jedenfalls keiner "Budgetdiktatur", sondern müsse im Zuge der Konsolidierung bloß im Austausch mit Brüssel bleiben.

Marterbauer will das Sparpaket im Zuge des Doppelbudgets für 2025 und 2026 darlegen, sagte er im Zuge der Debatte über die Anpassung des gesetzlichen Budgetprovisoriums an die neue Ressortverteilung. Der Beschluss des Doppelbudgets ist für 18. Juni zu erwarten. Es werde Sanierungsmaßnahmen von 6,4 Milliarden Euro beinhalten, verbunden mit gegenfinanzierten Offensivmaßnahmen für Wirtschaftsstandort und Arbeitsmarkt, so der Finanzminister.

Zwei Budgetdebatten hat die Nationalratssitzung am Mittwoch gebracht. Während sich Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) zuversichtlich zeigte, ein erfolgreiches Sparpaket vorlegen zu können, monierte die FPÖ, weder die aktuelle noch die vorherige Bundesregierung habe sich je ernsthaft um die Budgetsanierung gekümmert. Seitens der Grünen, die das entsprechende Thema für die "Aktuelle Stunde" ausgewählt hatten, hagelte es Kritik an Einsparungen im Umweltsektor.

Marterbauer nannte in seiner Replik Klimaschutz eine "unverzichtbare Notwendigkeit". In Österreich müsse man alle Förder-Instrumente überprüfen. Dass im Klimaschutz etwas getan werden müsse, argumentierte der Minister auch ökonomisch: "Wenn wir die Klimaziele nicht erreichen bis 2030, ist das eines der großen Budgetrisiken." VP-Finanzsprecher Andreas Ottenschläger betonte, dass man nicht die ganze Zeit nur auf Förderungen schauen könne. Man solle sich auf langfristige sinnvolle Projekte in der Energie- und Verkehrsinfrastruktur konzentrieren. Darüber hinaus brauche es Verfahrensbeschleunigungen und Entbürokratisierung.

Klima für FPÖ keine Priorität

Nicht gerade prioritär sind Klima-Maßnahmen für die Freiheitlichen. Die Jugendlichen hätten auch ganz andere Sorgen, befand der Abgeordnete Maximilian Weinzierl - etwa dass sie sich kein Eigenheim mehr leisten könnten und sich Leistung nicht mehr lohne.

Weiter sparen will indes Yannick Shetty (Neos). Würden die Zahlen noch schlechter, werde man weitere Maßnahmen setzen müssen, untermauerte er die Haltung der NEOS. Dass man jetzt so stark sparen müsse, lastete er der Vorgänger-Regierung an. Denn bei dieser habe das Prinzip gelautet: Koste es, was es wolle und Geld spielt keine Rolle.