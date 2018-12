Nationalrat beschließt Volksschul-Noten und neue UVP-Verfahren

Die vor zwei Jahren von der SPÖ-ÖVP-Regierung beschlossene aufgabenorientierte Vergabe der Mittel für die Kinderbetreuung ist Geschichte. Unter Kritik der Opposition wurde sie am Dienstag - von der Regierungsmehrheit - aus dem Finanzausgleichsgesetz gestrichen.

Als "Einstieg in den Umstieg" zur Aufgabenorientierung und Abgabenautonomie hatte die ÖVP - damals noch in Koalition mit der SPÖ - Ende 2016 die kriteriengesteuerte Vergabe der Ertragsanteile für Kindergärten ab 2018 und für Pflichtschulen ab 2019 gefeiert. Die Ertragsanteile sollten nur mehr nach Faktoren wie Kinderanzahl oder Öffnungszeiten vergeben werden, in jenem Verhältnis, in dem die Gemeinden im Bereich der Elementarbildung Aufgaben übernehmen.

FPÖ: Länder haben Geld "mit der Gießkanne" verteilt

Daraus wurde aber nichts, denn bis zum Herbst 2018 konnte man sich auf Ebene der Länder nicht auf entsprechende Kriterien verständigen. Dass deshalb jetzt die Aufgabenorientierung gleich ganz aus dem Gesetz gestrichen wurde, kritisierten SPÖ, NEOS und die Liste Jetzt (früher Pilz) vehement. Die Regierungsfraktionen verteidigte den Schritt. Die Länder hätten das Geld des Bundes "mit der Gießkanne" verteilt, merkte die FPÖ an. Mit der Novelle wurden zudem Geld zum Kindergartenausbau gemäß der 15a-Vereinbarung lockergemacht.

Über neue Einnahmen freuen kann sich der Finanzminister: Über eine Novelle des Tabaksteuergesetzes wurde der Verkauf von (bisher in Österreich nicht auf legalem Weg angebotenem) Tabak zum Erhitzen in Trafiken erlaubt. Das sollte fünf bis zehn Millionen Steuereinnahmen bringen.