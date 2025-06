Nationalfonds: Rosenkranz lässt sich "gesamthaft vertreten"

Wie so vieles am vergangenen Dienstag, stand auch die Sitzung des Hauptausschusses im Nationalrat im Schatten von Graz - der Amoklauf hat die innenpolitischen Ereignisse überlagert, um nicht zu sagen: Er machte sie vorübergehend irrelevant. Ungeachtet der Tragödie in Graz war die Sitzung im Parlament ein Markstein.

Denn im Hauptausschuss wurden die Mitglieder des Kuratoriums sowie des Komitees des Nationalfonds für die Opfer des Nationalsozialismus gewählt. „Und damit kann das Kuratorium nach einem Dreiviertel Jahr der Pause endlich wieder seine wichtige Arbeit aufnehmen“, sagt Parlamentarier Lukas Hammer.