Nahost-Experte John Bunzl gestorben

Lehrender an mehreren Universitäten

Bunzl wurde 1945 als Sohn einer österreichisch-jüdischen Industriellenfamilie im Exil in London geboren und wuchs nahe der Papierfabrik seiner Familie in Niederösterreich auf. Er maturierte in Wien und studierte Soziologie und Politikwissenschaften in Innsbruck. Ab 1978 war er Lektor an österreichischen Universitäten, seit 1980 wissenschaftlicher Mitarbeiter am oiip. Er übte seine Lehrtätigkeit an den Universitäten Innsbruck, Salzburg und Wien aus.

2009 wurde Bunzl gemeinsam mit dem Autor Farid Hafez mit dem Bruno-Kreisky-Anerkennungspreis für das politische Buch der politischen Akademie der SPÖ ausgezeichnet. Das Werk behandelte "Islamophobie in Österreich".