Nächste Runde im Streit um Asylwerber im Burgenland

Schon im Wahlkampf vor der burgenländischen Landtagswahl hatte die ÖVP mit ihrem Vorschlag für "grenznahe Asylverfahren" für Wirbel gesorgt und dem roten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ordentlich Munition geliefert.

Wie die Kronen Zeitung berichtet, geht der Streit nun in die nächste Runde. Coronabedingt will der Bund ab Dezember nämlich ein stillgelegtes Asylheim in Klingenbach wiedereröffnen, 80 Personen sollen dort Platz finden.