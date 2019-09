Nach Spesenaffäre: Ludwig will Spesenregelung für Politiker

"Wir haben uns entschlossen, sehr stark auf Inhalte in diesem Wahlkampf zu setzen. Wir haben uns nicht beteiligt an Kontroversen, die weit ins Persönliche hineingegangen sind, sondern es war richtig, dass wir auf Zukunftsthemen gesetzt haben. Ob das von den Wählerinnen oder Wählern goutiert wird, wird man sehen." Dass der SPÖ Verluste vorhergesagt werden, wisse er, es sei jedoch noch vieles möglich: "Ich glaub, dass die Meinungsumfragen eine Momentaufnahme sind. Es gibt viele Unentschlossene, es ist viel in Bewegung."

Lob gibt es von Ludwig für die SPÖ-Vorsitzende und Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner. "Sie hat sich in einem ganz starken Ausmaß eingebracht in dieser Wahlbewegung, mit einem ungeheuren Engagement und verdient auch unsere gemeinsame Unterstützung." Rendi-Wagner habe die Parteiführung in einer schwierigen Situation übernommen: "Das sollte man nicht vergessen." Es sei von Beginn an nicht vorherzusehen gewesen, dass sie diese Funktion "so engagiert und tatkräftig" ausüben werde können, weil sie relativ neu in der Politik gewesen sei: "Aber sie hat sich da sehr behauptet."