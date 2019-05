Misstrauen gegen Kanzler? Das fordert Bures jetzt

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures hat die Ablehnung der SPÖ-Fraktion eines Misstrauensantrags gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) an Bedingungen geknüpft. Dieser müsse bis zur Sondersitzung des Nationalrats - am Montag nach der EU-Wahl - vertrauensbildende Maßnahmen setzen, sagte sie am Dienstag in der ZiB2.

Die SPÖ-Politikerin forderte unter anderem ein Bekenntnis zur Sozialpartnerschaft - sie nannte die Institutionen Arbeiter- und Wirtschaftskammer -, zu unabhängigen Medien (Stichwort ORF) und auch mehr Einbindung des Parlaments und der Parteien. Dies habe leider bis jetzt nicht stattgefunden, bis Montag gebe es aber diese Möglichkeit noch.