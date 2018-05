Ludwig plant "Hausordnung für Wien"

"Schwächung des Sicherheitsapparates"

Ludwig warnte zudem vor einer "gravierenden" Schwächung des Sicherheitsapparates durch die Vorgänge im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). "Gerade jetzt, wo Österreich vor der Präsidentschaft in der Europäischen Union steht, wäre es besonders wichtig, vernetzt zu sein mit den Sicherheitsbehörden in Europa und weit darüber hinaus." Bei den Gipfelkonferenzen müsse die Sicherheit der Teilnehmer genauso wie jene der Wiener Bevölkerung garantiert werden. Die Schwächung der Sicherheitsbehörden komme darum zum "denkbar ungünstigsten Zeitpunkt".

Auch auf Wiener Ebene wird im Herbst getagt. Ludwig kündigte für September eine rot-grüne Regierungsklausur an. Dies habe er mit Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) so vereinbart. Mit ihr habe er zudem beschlossen, den Austausch auf verschiedenen Ebenen zu forcieren, berichtete Ludwig. Die Grünen hatten zuletzt Kritik an der Vorgangsweise in Sachen Alkoholverbot geübt.