Menschen mit niedrigem Bildungsniveau können signifikant schlechter lesen

Ähnlich sieht es auch bei der Entwicklung je nach Bildungsabschluss aus: Auch hier gibt es unterschiedliche Entwicklungen - während sich bei den niedrigen Bildungsabschlüssen (maximal Pflichtschule, Lehre oder berufsbildende mittlere Schule/BMS) die Lesekompetenz signifikant verschlechtert hat, ist dies bei den höheren Abschlüssen nicht der Fall.

Unterschiede auch bei Berufsgruppen

Auch bei den einzelnen Berufsgruppen spiegelt sich dies wider: Bei Führungskräften, akademischen Berufen, Technikerinnen und Technikern sowie Bürokräften wurden keine signifikanten Rückgänge der Lesefähigkeiten verzeichnet, bei Dienstleistungsberufen, Land- und Forstwirten, Handwerkerinnen und Hilfsarbeitskräften aber sehr wohl.

Interessant: Teilzeitbeschäftigte kommen auf ein höheres Leseniveau als Vollzeitbeschäftigte - zurückgeführt wird dies darauf, dass der Akademikeranteil bei den Teilzeitlern höher ist.

Unterschiede gibt es auch bei den sogenannten Nicht-Erwerbspersonen, also jenen, die weder erwerbstätig noch arbeitslos sind. Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende blieben kompetenzmäßig in etwa stabil, während bei Pensionistinnen und Pensionisten sowie sogenannten haushaltsführenden Personen (etwa Hausfrauen) signifikante Verschlechterungen registriert wurden.

Es wird weniger gelesen

Auch die Leseaktivität hat sich verändert: In Österreich wird sowohl in der Freizeit als auch am Arbeitsplatz weniger gelesen. Das ist ein deutlicher Unterschied etwa zu Deutschland: Dort wurden keine Veränderungen in der Freizeit und sogar eine höhere Leseaktivität am Arbeitsplatz registriert. Hinsichtlich einzelner Lesequellen zeigt sich in Österreich laut Statistik Austria ein besonders starker Rückgang beim Konsum sogenannter "komplexer" Lesematerialien (Artikel in Zeitungen, Magazinen und Newslettern), in Deutschland war dieser geringer. Gleichzeitig wurde in beiden Ländern ein Anstieg beim Lesen kürzerer Texte (E-Mails, Briefe, Notizen) verzeichnet - dieser fällt in Deutschland aber stärker aus.