Sommergespräch: Neos wollen nur sechs Wochen Sommerferien

Die SPÖ-Wien freute sich am Wochenende jedenfalls über das „Bekenntnis“ von Neos zu Türkis-Blau. Geschäftsführerin Barbara Novak bot den Neos-Wählern, die diesen Kurs nicht mittragen, an, „ein Stück des Weges mit der SPÖ zu gehen“. Auch viele Politik-Experten erblicken in Wiederkehrs Aussagen einen politischen Fehler.

Allen Gelassenheitsbeteuerungen zum Trotz senden Neos hurtig ein Signal in die Gegenrichtung. Der Absage an die SPÖ in Wien folgt nun ein Angebot an die SPÖ im Bund: Nicht nur die Regierung, sondern auch die Oppositionsparteien sollten im Nationalrat ein Arbeitsübereinkommen schließen. Das würde deren Schlagkraft erhöhen, heißt es.

Thematisch versuchen Neos mit ihrem Leibthema Bildung Tritt zu fassen. Sie fordern, die Sommerferien von derzeit neun auf sechs Wochen zu verkürzen. Die zusätzliche Unterrichtszeit solle dazu genutzt werden, die Schüler Dinge zu lehren, die derzeit zu kurz kommen, beispielsweise den Umgang mit neuen Medien.

Meinl-Reisinger sprach sich für mehr Schulautonomie aus: „Schüler sollen entscheiden, ob ein Kreuz in der Klasse hängt."

Ein Herzensanliegen ist für die Neos-Chefin Europa. Überraschend forderte sie die Abschaffung der sechsmonatigen EU-Ratspräsidentschaft. Erneut setzte sie sich eine EU-Armee ein.