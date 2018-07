Wandern mit Kurz: „Mein Gott, der schaut heit’ jung aus“

„Herr Kurz, ich sag Ihna wos, bei uns im Ort muss sich was ändern. Können’s nicht auch amal nach Friedberg zum Wandern kommen?“

Die Mittfünfzigerin, die „ihren“ Kanzler so gerne in ihrer nordoststeirischen Heimatgemeinde begrüßen würde, ringt nach Atem – es fällt ihr nicht leicht, auf rund 1000 Meter Seehöhe den schnellen Schritt des Regierungschefs über Stock und Stein zu halten. Aber sie bemüht sich, schließlich regiere bei ihr Zuhause ein „Sozi“ als Bürgermeister, der sei weltfremd und müsse weg, wird sie später erklären. Bei diesem Plan könne die Zugkraft des Kanzlers nicht schaden.

Der Angesprochene schaut erst etwas skeptisch, verweist dann aber freundlich auf „den Markus“, seinen ihm hinterherhudelnden Mitarbeiter – von diesem bekommt die Frau mit den kurzen, dunklen Haaren eine Visitenkarte . „Melden Sie sich ruhig bei uns“, richtet Kurz aus – und marschiert davon.

Die Friedbergerin ist eine von rund 2500 Kurz-Fans, die an diesem Vormittag mit dem Kanzler auf Bergwanderschaft geht. Nun, zum Beginn der Polit-Sommerpause, startete Kurz eine Serie an Wanderungen mit seiner „türkisen Bewegung“. Der Auftakt der Tour ging am Grazer Hausberg – dem knapp 1500 Meter hohen Schöckl – über die Bühne.