IV-Chef zu Mehrwertsteuer-Senkung: "Ich brauche das nicht"

Milch, Eier, Brot und Gebäck sowie Gemüse. Zumindest auf diese fünf Grundnahrungsmittel will die Regierung ab Juli die Mehrwertsteuer senken. Statt 10 Prozent sollen dann nur noch 5 Prozent fällig werden. 400 Millionen Euro Entlastung für die Konsumenten erwartet man sich dadurch – oder umgekehrt: 400 Millionen Euro weniger für das Finanzamt.

Gegenfinanziert soll das durch eine neue Paketabgabe sowie eine Abgabe auf nicht recyclefähiges Plastik werden. So weit die Pläne der Regierung, die Vizekanzler am Andreas Babler am Donnerstagmorgen noch einmal genauer ausführte (mehr dazu hier).

Die Reaktionen darauf fallen durch die Oppositionsbank verhalten aus. "Man senkt eine Steuer und führt an anderer Stelle eine neue Strafsteuer auf Pakete aus Drittstaaten ein. Das ist keine Entlastung, das ist eine Mogelpackung", finden etwa die Freiheitlichen. "Die Teuerung wird also nicht bekämpft, sondern nur an eine andere Stelle verlagert. Am Ende zahlt wieder die Bevölkerung die Zeche", kritisierte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. Er forderte stattdessen eine vollständige Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel.