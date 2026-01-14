Inland

SPÖ setzt sich durch: Regierung halbiert Mehrwertsteuer auf Lebensmittel

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger stehen vor Mikrofonen von Puls 24 und OE24.tv.
Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sinkt auf 5 Prozent. Das war von der SPÖ seit längerem gefordert worden.
14.01.26, 09:02

Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel dürfte auf fünf Prozent sinken. Darauf hat sich die Regierung nach APA-Informationen bei ihrer Klausur geeinigt, deren Ergebnisse zu Mittag vorgestellt werden.

Die Senkung war von der SPÖ seit längerem gefordert worden, etwa von Parteichef Andreas Babler vergangenen Herbst. Wirksam werden soll die Halbierung der Steuer mit Mitte des Jahres.

Welche Nahrungsmittel auf diesem Weg billiger werden, muss erst entschieden werden. Gegenfinanziert werden soll das kostspielige Vorhaben über eine Abgabe auf nicht recycelbares Plastik. Dazu soll eine Paketabgabe für Drittstaatspakete, also Sendungen aus Nicht-EU-Ländern, kommen.

