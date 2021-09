Mehrere Parteien boykottieren Medienmacher Fellner weiterhin

Die frühere oe24.tv-Moderatorin Raphaela Scharf und Katia Wagner, einst freie Mitarbeiterin Fellners und inzwischen wie Scharf für Krone-TV tätig, hatten sich vor mehreren Monaten mit Vorwürfen sexueller Belästigung gegen Fellner an die Öffentlichkeit gewandt. Der Medienmacher bestreitet die Vorwürfe vehement und sprach gegenüber Daniel erneut von einer Medienkampagne, die gegen ihn geführt werde, um "Rufmord" an ihm zu betreiben. Eine Pause am Schirm habe er eingelegt, "weil das ganze in eine Hysterie ausgeartet ist". Es sei so dargestellt worden, als habe er "eine Art sexuelles Terrorregime ausgeübt".

Rund um die Causa Fellner sind mehrere Gerichtsverfahren anhängig. Rechtskräftige Entscheidungen liegen bisher nicht vor, was mehrere Parteien ihren Anfang Mai angekündigten Boykott Fellners aufrechterhalten lässt. Damals hatten unter anderen SPÖ-Frauenchefin und Vizeklubchefin Gabriele Heinisch-Hosek, Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer und Neos-Vorsitzender Beate Meinl-Reisinger eine Erklärung unterstützt, wonach sie bis zur Ausräumung der Vorwürfe nicht länger für Interviews mit Fellner persönlich zur Verfügung stehen. Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) meinte damals, sie wolle jeder Frau, die sich gegen Übergriffe zur Wehr setze, Respekt aussprechen und auch weiter Initiativen setzen, um Frauen dabei den Rücken zu stärken.