Medizinstudien: Heuer gibt es um 50 Plätze mehr

Am Montag startet wieder die Internet-Anmeldung für das Human- und Zahnmedizinstudium an den Medizin-Unis in Wien, Innsbruck und Graz sowie der Medizin-Fakultät der Uni Linz. Wer sich für einen der 1.950 Studienplätze interessiert, muss sich bis 31. März für den Aufnahmetest registrieren und 110 Euro Kostenbeteiligung bezahlen. Der Test findet an allen Standorten am 3. Juli statt. Heuer gibt es um 50 Studienplätze mehr als im Vorjahr.

Dieser Platzausbau hat nichts mit den Diskussionen um eine künftige Erhöhung der Ausbildungsplätze zu tun - er ist quasi noch ein Relikt früherer Ausbauinitiativen, die ein stufenweises Plus auf 2.000 Plätze bis 2028 vorsehen. Konkret werden in Wien heuer 784 zur Verfügung stehen, in Innsbruck 430, in Graz 406 und in Linz 330. In der Humanmedizin sind dabei mindestens 75 Prozent der Studienplätze für Bewerberinnen und Bewerber mit österreichischem Maturazeugnis reserviert. 87 Plätze für "Aufgaben im öffentlichen Interesse" gewidmet Heuer sind 87 Humanmedizin-Plätze für "Aufgaben im öffentlichen Interesse" gewidmet - zwei mehr als im Vorjahr. Interessenten müssen sich hier nach Abschluss der Ausbildung für eine gewisse Zeit zur Tätigkeit in einem Spital, Kassenpraxen, beim Heer oder bei der Polizei verpflichten. Dafür bekommen sie im Gegenzug von den Partnerinstitutionen (Bundesländer, Österreichische Gesundheitskasse, Innen- und Verteidigungsministerium) ein Stipendium und müssen beim Aufnahmetest nur 75 Prozent der Punkteanzahl aller angetretenen Bewerberinnen und Bewerber erreichen.