Medizinstudien: Heuer gibt es um 50 Plätze mehr
Zusammenfassung
- Die Anmeldung für das Human- und Zahnmedizinstudium an den Medizin-Unis startet, heuer stehen 1.950 Plätze zur Verfügung – 50 mehr als im Vorjahr.
- Bis 31. März kann man sich online für den Aufnahmetest am 3. Juli registrieren, mindestens 75 Prozent der Plätze sind für Bewerber mit österreichischem Maturazeugnis reserviert.
- 87 Plätze sind für "Aufgaben im öffentlichen Interesse" vorgesehen, verbunden mit einer Verpflichtung zur Tätigkeit in bestimmten Institutionen und erleichterten Testbedingungen.
Am Montag startet wieder die Internet-Anmeldung für das Human- und Zahnmedizinstudium an den Medizin-Unis in Wien, Innsbruck und Graz sowie der Medizin-Fakultät der Uni Linz.
Wer sich für einen der 1.950 Studienplätze interessiert, muss sich bis 31. März für den Aufnahmetest registrieren und 110 Euro Kostenbeteiligung bezahlen. Der Test findet an allen Standorten am 3. Juli statt. Heuer gibt es um 50 Studienplätze mehr als im Vorjahr.
Dieser Platzausbau hat nichts mit den Diskussionen um eine künftige Erhöhung der Ausbildungsplätze zu tun - er ist quasi noch ein Relikt früherer Ausbauinitiativen, die ein stufenweises Plus auf 2.000 Plätze bis 2028 vorsehen. Konkret werden in Wien heuer 784 zur Verfügung stehen, in Innsbruck 430, in Graz 406 und in Linz 330. In der Humanmedizin sind dabei mindestens 75 Prozent der Studienplätze für Bewerberinnen und Bewerber mit österreichischem Maturazeugnis reserviert.
87 Plätze für "Aufgaben im öffentlichen Interesse" gewidmet
Heuer sind 87 Humanmedizin-Plätze für "Aufgaben im öffentlichen Interesse" gewidmet - zwei mehr als im Vorjahr. Interessenten müssen sich hier nach Abschluss der Ausbildung für eine gewisse Zeit zur Tätigkeit in einem Spital, Kassenpraxen, beim Heer oder bei der Polizei verpflichten. Dafür bekommen sie im Gegenzug von den Partnerinstitutionen (Bundesländer, Österreichische Gesundheitskasse, Innen- und Verteidigungsministerium) ein Stipendium und müssen beim Aufnahmetest nur 75 Prozent der Punkteanzahl aller angetretenen Bewerberinnen und Bewerber erreichen.
Sowohl für die Internet-Anmeldung als auch für die Teilnahme am Aufnahmetest ist noch kein Nachweis der Matura erforderlich. Voraussetzung ist lediglich, dass man sich zumindest in der letzten Schulstufe befindet. Wer einen Studienplatz erreicht hat, muss die Universitätsreife erst im Zuge der Zulassung (in Ausnahmefällen wie späterer Matura bis Ende Oktober) nachweisen.
Im Vorjahr kamen insgesamt 15.700 Anmeldungen auf die damals 1.900 zu vergebenden Studienplätze. Tatsächlich zum Test erschienen sind rund 12.400 Personen.
