Lange Wartezeiten bei Mediziner-Basisausbildung: Länder fordern Änderungen

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Die neunmonatige verpflichtende Basisausbildung für Medizinerinnen und Mediziner sorgt erneut für Diskussionen. Zwar ist die Debatte um die Abschaffung eingeschlafen, doch sorgen sich die Gesundheitslandesräte der ÖVP nun um die langen Wartezeiten auf einen Ausbildungsplatz. In einem gemeinsamen Brief an Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) fordern sie "Aktivitäten für eine bedarfsgerechte Adaptierung", berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten.

Schumann wird zudem ersucht, von jener Arbeitsgruppe im Bund, die sich bereits jetzt mit der Evaluierung und potenziellen Weiterentwicklung der Basisausbildung nach Studienende befasst, einen Bericht zum "gegenwärtigen Arbeitsfortschritt einzuholen". Handlungsbedarf sehen sie auch bei der fächerübergreifenden Ausbildung. Diese sei mit der Basisausbildung (diese hat die frühere Turnusausbildung ersetzt) deutlich eingeschränkt, was die Anrechenbarkeit betrifft.

Wartezeiten für angehende Mediziner: Regionale Unterschiede Im Büro von Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) verweist man auch auf regionale Unterschiede bei den Wartezeiten für einen Basisausbildungsplatz: Oberösterreich liegt demnach mit 4,9 Monaten unter dem Österreich-Schnitt (6,3 Monate). Am schnellsten verfügbar sind Plätze in Niederösterreich (4,6 Monate), am längsten warten heißt es in Vorarlberg (8 Monate).