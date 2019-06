Martin Graf soll FPÖ in Fond für NS-Opfer vertreten

"Für extremistische Haltungen bekannt"

Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, hat deshalb ein Protestschreiben, das profil.at veröffentlicht hat, an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ( ÖVP) gerichtet: " Graf ist Mitglied der für ihren Geschichtsrevisionismus bekannten deutschnationalen Burschenschaft Olympia, in der führende führende Neonazis und Shoa-Verharmloser (...) Vorträge halten." Sie sei ein "Hotspot rechtsextremistischer Umtriebe", so Deutsch, "auch Graf selbst ist für extremistische Haltungen bekannt."

Die Israelitische Kultusgemeinde wolle "nicht tatenlos zusehen": "Solange Martin Graf im Kuratorium des Nationalfonds zugegen ist, wird die Kultusgemeinde ihr Mandat in diesem Gremium ruhend stellen.“

Der ehemalige Dritte Nationalratspräsident Graf wurde zuletzt - ebenfalls am Montag, dem 17. Juni 2019 - als "rechtsextrem" kritisiert. Der jüdische FPÖ-Abgeordnete David Lasar kündigte via Kronenzeitung "wegen dem Rechtsradikalen Graf" seinen Rückzug aus der FPÖ an.