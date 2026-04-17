99,3 Prozent: Schultz ist neue Chefin des ÖVP-Wirtschaftsbundes

Schultz bekam 169 von 170 abgegebenen Stimmen, das sind 99,3 Prozent. Ihre Stellvertreter Barbara Eibinger-Miedl und Andreas Wirth bekamen ebenfalls 99,3 Prozent. Mit anderen Worten: Bis auf ihre eigene Stimme haben die Kandidaten alle Stimmen erhalten.

Die Tiroler Touristikerin folgt auf den vorzeitig zurückgetretenen Harald Mahrer. „Du hättest dich ruhig selber wählen können“, kommentierte Wahlleiter Peter Haubner das Ergebnis. Schultz nahm die Wahl dankend an. Medien konnten nur via Livestream zuschauen. Schultz gab sich in ihren Dankesworten „überwältigt“. Sie wolle mit ihrem Volksparteibund gemeinsam positiv in die Zukunft sehen und gehen.