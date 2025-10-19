Wallner lehnt Übergabe der Gesundheitsagenden an den Bund ab

Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) lehnt eine Übergabe der Gesundheitsagenden an den Bund ab. Das hat er am Sonntag in einer der APA übermittelten Stellungnahme betont. Er teilt damit nicht den Wunsch von Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP), die zuletzt vorgeschlagen hatte, die entsprechenden Kompetenzen samt Spitäler an den Bund zu transferieren.

Dort könnten sie zentral besser gesteuert und geplant werden, meinte Edtstadler. Im Gegenzug könnten die Länder die Kompetenz für den Bildungsbereich gänzlich übernehmen, so lautete ihr Vorschlag. Wallner stellte hingegen heute klar, dass eine "völlige Zentralisierung" für ihn kein Thema ist.