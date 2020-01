Machtwechsel in Amstetten: "Passiert nichts, ist er das nächste Mal wieder weg"

Alles andere als Feierstimmung herrscht dagegen im baustellenbedingt in eine alte Berufsschule verlegten Rathaus. Dort arbeitete die abgewählte Stadtchefin Ursula Puchebner Sonntag bis 21.30 Uhr in der Wahlbehörde. Am Wahlabschluss der SPÖ habe sie nicht teilgenommen, berichtet sie nach dem „traurigen Tag für die Sozialdemokratie in Amstetten“. Die SPÖ verlor 9,25 Prozent und vier Mandate und rutschte mit 16 Sitzen deutlich hinter die ÖVP. „Dass diese Wahl nicht einfach wird, haben wir gewusst. Aber dieses Ergebnis war in keinster Weise zu erahnen“, sagt Puchebner.Ursachenforschung und eine Klärung, wie es weitergehen soll, wird in den SPÖ-Gremien am Dienstag passieren. „Wir müssen entscheiden, wie wir uns in Zukunft aufstellen“, so Puchebner. Die Entscheidung über ihre persönliche Zukunft wolle sie mit dem Team besprechen. Wahlsieger Haberhauer, der einen Koalitionspartner braucht, hat angekündigt eine Zusammenarbeit aller Fraktionen anzustreben. Ob die SPÖ diese ausgestreckte Hand akzeptieren wird, kann Puchebner noch nicht sagen: „Ich weiß nicht wie er diese Zusammenarbeit gemeint hat.“