Streit über Lkw-Maut: Neos werfen ÖVP Blockade vor

Für innerkoalitionäre Unstimmigkeiten sorgen offenbar die Lkw-Mauttarife für das kommende Jahr. Die Neos kritisieren, dass die ÖVP eine Erhöhung der Lkw-Maut für 2026 blockiert. "Vor allem die ÖVP im Nationalrat und allen voran der Wirtschaftsbund machen gegen den Expertenentwurf mobil", monierte der pinke Tiroler Landessprecher und Nationalratsabgeordnete im Verkehrsausschuss, Dominik Oberhofer, in der Tiroler Tageszeitung.

Oberhofer appellierte daher an den Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und die Tiroler ÖVP-Nationalratsabgeordneten, ihren Einfluss auf ihre Bundespartei geltend zu machen. "In Tirol Wasser predigen und in Wien Wein trinken geht sich für die ÖVP beim Transit nicht aus."