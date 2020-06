Live: Ministerrat bringt Konjunkturstärkungsgesetz auf den Weg

Herausforderung im Herbst

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erklärte, dass das Ausmaß der Pandemie weltweit weiterhin besorgniserregend sei. In Österreich sei es gelungen, die Ansteckungskurven niedrig zu halten. In den vergangen 24 Stunden gab es 43 Neuinfektionen und 58 Neugenesene.

Der zehnte Öffnungsschritt sei mittlerweile per Verordnung erlassen und ab 1. Juli rechtskräftig. Dennoch könne man mit zusätzlichen Maßnahmen gegensteuern, sollten die Zahlen wieder ansteigen, sagt Anschober. Man schaue auch mit Besorgnis auf die Zahlen in den Nachbarländern, ergänzte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). "Aber sich Sorgen zu machen ist ja auch irgendwie Teil unserer Jobdescription."

Im Herbst könne es schwierig werden, da viele Virologen glauben, dass dann die Ansteckungsrate wieder steigen wird. Auf diese sogenannte Phase 4 bereite man sich vor - etwa durch einen Schwerpunkt auf Tracking, das im Ansteckungsfall ermöglichen soll, schnell die Kontaktpersonen informieren zu können.

Was die Grippeimpfungen angehe, so sei die Impfrate in Österreich "beschämend". In der Corona-Situation sei nun aber die ganze Welt bemüht, Impfstoffe für mehr Menschen zu bekommen, zumal die Bestellung bereits ein Jahr zuvor, also im vergangenen Hebst - vor Corona - passiert sei.