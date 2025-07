"Linke Zecke"-Sager: Babler klagt Kickl

Den Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler bezeichnete Kickl damals als "linke Zecke". Er wolle "linken Zecken" den Nährboden entziehen und sie zu einer aussterbenden Art machen, so der blaue Parteichef weiter, der in seiner Rede auch den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig als "Bonze Ludwig – Knackwurst der Roten von Wien" verunglimpft hatte.

Bei der 1. Mai-Kundgebung der Freiheitlichen in Linz-Urfahr hat FPÖ-Chef Herbert Kickl in seiner Bierzelt-Rede zum Rundumschlag gegen die Bundesregierung ausgeholt. Ex-Finanzminister Magnus Brunner sei ein "Bilanzfälscher", Ex-Kanzler Karl Nehammer ein "Oberversager".

Hafenecker: "Mimose" Babler

Für FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker ist Bablers Vorgehen ein "beispielloser Vorgang". Er bezeichnete den SPÖ-Chef via Aussendung als "dünnhäutig". Babler trete, so Hafenecker, "in die Fußstapfen von Christian Kern", dem in einem SPÖ-internen Papier einst ein "Glaskinn" attestiert worden sei. "Babler setzt die "Glaskinn"-Dynastie innerhalb der Sozialdemokratie somit fort", so Hafenecker.

Babler sei eine "Mimose", eine "Prinzessin auf der Erbse", ein "glückloser Parteiobmann" und "unfähiger Vizekanzler", der die Strafjustiz instrumentalisiere, um Kritiker und Gegner mundtot zu machen“, so Hafenecker weiter. Das Verhalten des Vizekanzlers spiegle die bisherige Leistung der Bundesregierung wider.