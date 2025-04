Im Gespräch in der "ZiB 2" zeigte sich Gewessler hoffnungsvoll, was die politischen Anforderungen rund um ihre Spitzenkandidatur betrifft. "Diese Welt wird nur besser, wenn wir hinschauen und anpacken. Sonst wird das nicht reichen." Aus diesem Grund werde sie kandidieren.

Rückblickend auf ihre Zeit in der Bundesregierung fasste sie zusammen: "In diesem Strudel von Regieren haben wir vielleicht ein bisschen zu wenig zugehört, was sich die Menschen in diesen Zeiten von Grünen Parteien wünschen." Sie wolle dies aber als neue Spitzenkandidatin ändern, da die Grünen in diesen Zeiten gefordert sind - auch rund um das Thema Donald Trump. Deshalb sei eine "starke europäische Gemeinschaft" so wichtig. Sie sprach über den "Hass und die Habgier" Trumps und wolle die US-Tech-Unternehmen, "die mit unseren Daten viel Geld verdienen" in die Verantwortung nehmen. Auf das Handelsabkommen Mercosur angesprochen, stehe sie "ehrlichgesagt auf der Seite der Bäuerinnen und Bauern in diesem Land".