Leitungsteam des Geschichte-Instituts kritisiert Höbelt

Das Leitungsteam des Geschichte-Instituts der Uni Wien hat in einer online veröffentlichten Stellungnahme Kritik am FPÖ-nahen Historiker Lothar Höbelt geübt. Höbelt habe infolge der Störaktionen zu wenig zur Deeskalation beigetragen und sich nicht von Identitären distanziert, die seine Vorlesung besuchten. Auch habe er die Verwendung des White Power Zeichens in der Vorlesung weder kritisiert noch unterbunden.

In einer Institutsversammlung Mitte Dezember habe sich Höbelt bereit erklärt, auf Identitären-Chef Martin Sellner, den er nach eigenem Bekunden persönlich zwar nicht kenne, einzuwirken, den "Saalschutz" für seine Vorlesung zu beenden, schrieb das Leitungsteam. Diese Zusage habe er aus Sicht der Institutsleitung aber nicht eingehalten. Schließlich hätten in weiterer Folge einige Zuhörer erneut vor einem Banner mit der Aufschrift "Linksextreme raus aus der Uni" posiert, so der Vorwurf.

Auch die Verwendung des White Power Zeichens, das Rechtsextreme und Neonazis zunehmend als Erkennungszeichen verwendeten, habe er in einer seiner Veranstaltungen nicht unterbunden oder kritisiert. Anstatt zu deeskalieren und sich von den Identitären zu distanzieren, verwendete er ein Streitgespräch mit der ÖH-Vorsitzenden Jasmin Chalendi auf der Website der Tageszeitung "Der Standard" dazu, um weiter zu provozieren, so die Kritik. Unter anderem habe er dabei die Gedenkkultur an die NS-Zeit als "Marketinggag" bezeichnet, um höhere Forschungsgelder zu beziehen, hieß es in der Stellungnahme.